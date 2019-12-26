المشهد اليمني

الكشف عن خفايا قيام مليشيا الحوثي بمصادرة النقود الجديدة

26 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

كشفت مصادر اقتصادية يمنية عن خفايا قيام مليشيا الحوثي بمصادرة النقود الجديدة.
وقالت المصادر أن ‏خطة الحوثيين مصادرة النقود الجديدة، تهدف الى الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات و الاعتمادات، والتي سبق أن رفضها محمد السياني محافظ البنك السابق المعين من قبلهم وهو مصرفي معروف يميل إلى توحيد البنك المركزي عبر تسوية اقتصادية، ما دفعهم الى إقالته لموقفه وعينوا محافظ جديد من خارج القطاع المصرفي هو رشيد أبو لحوم.
‏واشارت المصادر الى أنها تحدثت إلى مسؤولين في بنوك تجارية عن أهداف الحوثيين من مصادرة النقود الجديدة، فأكدوا أن الغرض هو الضغط على المجتمع الدولي للإعتراف بالبنك المركزي بصنعاء ووضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50% من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم.
وتواصل مليشيا الحوثي مصادرة الطبعة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها في أقبح عملية نهب تطال ممتلكات المواطنين رغم رفضهم لها.

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