أخبار نادي برشلونة

الكشف عن رقم قميص بيانتش في برشلونة

3 مايو، 2020
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الكشف عن رقم قميص بيانتش في برشلونة

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية عن رقم قميص ميراليم بيانتش لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي في حال إتمام صفقة انتقاله لنادي برشلونة في الصيف.

وأشارت التقارير أن بيانتش سوف يرتدي القميص رقم 6 ببرشلونة في حال انتقاله للنادي حيث يرغب نادي يوفنتوس في ضم أرثور ميلو مقابل انتقال النجم البوسني للبلوغرانا.

ويعد الرقم 6 من القمصان التاريخية التي ارتداها العديد من أساطير النادي وأبرز من ارتداه النجم تشافي هيرنانديز أسطورة الفريق السابق ومدرب نادي السد القطري الحالي.


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