الكشف عن فحص عينات 17 حالة إشتباه بكورونا في عدن ومناطق اخرى مجاورة

في تصريح خاص لإذاعة هنا عدن اوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الخاصة لمجابهة فيروس كورونا الدكتور علي الوليدي في برنامج يدا بيد مع أبعاد منقوش المستجدات والجهود التي تطلع بها اللجنة لمواجهة الوباء مشيرا الى فحص 17 حالة اشتباه وجميع نتائجها سلبية خمسة منهم يحملون جنسيات اجنبية والبقية يمنيين منها عينة من ابين و3 عينات من لحج ومحافظات اخرى مشيرا الى فحص 28 حالة اشتباه في مناطق سيطرة الانقلاب علمت بها اللجنة بعد تواصل مع منظمة الصحة العالمية تأكد انها سلبية.

وقال الوليدي لدينا خبراء استشاريين من منظمة الصحة العالمية للفحص المخبري للوباء منهم اسماعيل بشير كيني الجنسية.

ولفت الوليدي الى ان الخطر مازال قائما ومحدقا خاصة مع تسجيل بلدان مجاورة العديد من الحالات وان اليوم الثلاثاء يعد الرابع عشر من وصول آخر مسافر عبر الخطوط الجوية اليمنية بعد ان تم اغلاق المنافذ الجوية والبرية والتشديد على المنافذ البرية وخاصة الشرقية وتحديدا المهرة وحضرموت في عدم استقبال اي وافد.

واستعرض الوليدي حجم الاستعدادات الكبيرة للوزارة ومنظمة الصحة العالمية وكل الجهات المحلية الداخلية الذين يعملون كفريق واحد في مواجهة الوباء داعيا الصحفيين للوقوف الى جانب هذه الجهود والابتعاد عن نشر الشائعات واهاب بالمواطنين الى الالتزام بالنصائح والارشادات وعدم الاستهانة بها في الابتعاد عن الازدحام والتزام النظافة في الشارع والحي والمساعدة على انجاح الحظر.

ونفت الاذاعة الخبر المتداول عن ظهور حالات مشتبه بها لفايروس كورونا في احياء بعدن منها عبدالعزيز وعبدالقوي بعد تأكد غرفة الطوارئ في اذاعة #هنا_عدن من المصادر المعنية .