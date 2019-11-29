الكشف عن فساد بايرادات مستشفى حكومي بلحج

علمت “عدن تايم” من مصادر خاصة أن إيرادات مستشفى ابن خلدون خلال الأعوام الماضية من مساهمة المجتمع تصل إلى عشرات الملايين وبنسب زيادة (15%) مقارنة بسنوات مضت والسبب رفع إدارة مستشفى ابن خلدون رسوم المساهمة عن الخدمات الصحية التي تقدمها للجمهور.

وأوضحت المصادر أن مستشفى ابن خلدون يملك موارد مالية أخرى وهي إيجارات عن المحلات المؤجرة داخل سور المشفى والتي تتمثل بصيدلية ومطعم وكفتيريا.

وذكرت أيضًا وجود بنود مجحفة بحق المستشفى في الاتفاقية المتعلقة بالمطعم والكفتيريا والصيدلية بمبالغ زهيدة جدآ ولفترات زمنية طويلة وهذا مايتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات بالأضافة إلى مجانية المياه والكهرباء حيث يتم الدفع من قبل المشفى.

ودعت نفس المصادر الى تسوية الوضع مع المستأجر الحالي للمطعم والبوفية وإعادة تأجيرها بالمزاد العلني عبر الهيئة الإدارية للسلطة المحلية وفقا لنص المواد ذات الأرقام (104 ، 106،107) من اللائحة المالية للسلطة المحلية وكذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

منوهة في الوقت ذاته باحتساب ايجار الصيدلة الخاصة بما يتناسب مع اسعار السوق السائدة ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.