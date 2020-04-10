الكشف عن مؤامرة إخوانية لإستهداف جبهات الضالع

في الوقت الذي تقدّم فيه القوات الجنوبية أعظم التضحيات في جبهة الضالع في مواجهة المليشيات الحوثية، فإنّ المليشيات الإخوانية تواصل العبث بمجريات الأمور كونها تُشكِّل حجر عثرة أمام إنهاء المعركة.

فعلى الصعيد الميداني، أحرزت القوات الجنوبية عديدًا من الانتصارات على المليشيات الحوثية،في جبهة الضالع، وسط دعم مكثف تحظى به القوات دعمًا هائلًا من القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي.

وتمضي القوات المسلحة الجنوبية بخطوات متسارعة نحو فرض تأمين كامل على مجمل أرجاء الوطن، في الوقت الذي يتعرّض فيه لمؤامرات مستعرة.

وكانت القوات الجنوبية في محافظة الضالع، قد أعلنت تأسيس اللواء السادس مقاومة جنوبية “لواء الشهيد شلال الشوبجي”.

وقالت في بيان، إن تشكيل اللواء يعزز جهود القوات الجنوبية في مواجهة المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، والقوى الإرهابية.

وجدد البيان التزام القوات الجنوبية بالوقوف خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي، لمواجهة كل التحديات التي تواجه شعب الجنوب.

ووجّه رسالة إلى التحالف العربي، ممثلا بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا تمسك القوات الجنوبية بحفظ الأمن القومي العربي ومواجهة المشروع الفارسي وأذرعه في المنطقة.

إزاء هذه الخطوات المتسارعة التي يمضي بها الجنوب في مكافحة الإرهاب الحوثي، فإنّ المليشيات الإخوانية تُمثّل الخطر الأكبر على جبهات القتال في محافظة الضالع.

يتفق مع ذلك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، الذي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم يعد الخطر الذي يهدد جبهة الضالع وكل الجبهات الصامدة يتمثل بمليشيات الحوثي ، ولكن الخطر بات في الأدوات الوقحة التي تسيطر على مفاصل الشرعية وقرارها”.

وأضاف: “عدم دعم الجبهات وإسنادها وقطع المرتبات عن مقاتليها للشهر الرابع هو الخطر ، هو التآمر القبيح الفج الذي يكشف عقلية تلك الأدوات الإخونجية المريضة ، ورغم كل ذلك التآمر والجحود ستظل الضالع وكل جبهات الشرف شاهدا حيا على دونية وسقوط وخيانة تلك الأدوات” .