الكشف عن مخالفات مالية داخل برشلونة



استمرت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم في البحث والتقصى حول الاتهامات والمخالفات التى ظهرت داخل جدران نادى برشلونة التى تسببت فى تقديم 6 أعضاء من مجلس الإدارة باستقالتهم مؤخرا.



وأعلن 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي الكتالوني التقدم باستقالتهم بعد طلب رئيس النادى الكتالونى جوسيب ماريا بارتوميو ذلك، فى ظل رغبته بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.



وتمكنت صحيفة “سبورت” الكتالونية من الوصول للملاحظات التى رصدتها لجنة المراجعة المالية التابعة لشركة متخصصة لتفنيد كل ما حدث مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم إنشاؤها للهجوم على اللاعبين خلال الأزمة المتعلقة بتخفيض الرواتب.



وأوضحت الصحيفة المقربة من البارسا أن المراجعة أظهرت أن تكلفة عمل شركة 3 Ventures ، قد حصلت على 980 ألف يورو فى سعر مبالغ للغاية، فى حين أن الشركات الرقمية فى الأسواق أكدت أن الأسعار تتراوح 120 أو 150 ألف يورو، فضلا عن أوراق الشركة تحمل الريبة والشك خاصة أن مقرها في أوروجواي.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفاتورة القادمة من الشركة تم تقسيمها إلى 5 فواتير بقيمة 198 ألف يورو لأن القانون الإسبانى يتطلب موافقة لجنة مراقبة على الفاتورة التى يكون أجماليها أكثر من 200 ألف يورو.



وأضافت الصحيفة أن تقرير لجنة المراجعة النهائي سوف يتضمن وجود مخالفات خطيرة ، والتي يجب ألا تفاجئ أي شخص منذ أن فسخ نادى برشلونة الإسباني عقده مع الشركة المسئولة فى 17 فبراير الماضى.



