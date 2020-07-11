الكشف عن مصير 4 شبان من عدن فقدوا في أبين ...وهذا ماجرى مع اهلهم

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول مصير اربعة شبان من عدن فقدوا في محافظة أبين اثناء عودتهم من محافظة حضرموت الاسبوع الماضي.

وقالت مصادر مقربة من الشبان ان أهالي الشباب الاربعة تلقوا اتصالات من ابناءهم امس الاول، وهو اول اتصال تتلقيه أسر المفقودين الاربعة منذ اختفاءهم.

واضافت ان الاتصالات جاءت من رقم هاتف محمول، تحدث في كل مكالمة شاب مع اسرته يطمئنهم فيها عن صحته وانه لايزال على قيد الحياة.

واوضحت ذات المصادر ان الشباب ابلغوا اهلهم انهم موجودين حاليا في شبوة، وانهم سيعودون قريبا الى عدن، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل قبل ان تنتهي المكالمة.

واشارت ان الغرض من المكالمات الهاتفية كان فقط لطمئنة أسر واهالي الشباب بعد نحو 10 ايام على انقطاع الاتصال بهم عند دخولهم محافظة أبين اثناء عودتهم من حضرموت.

وكان اربعة شبان من عدن هم احمد محمد بن سحاق، سالم بيزع، محمد وسام، يونس احمد، اكبرهم سنا يبلغ من العمر 25 عاما، اختفوا اثناء عودتهم من حضرموت الاسبوع الماضي صوب عدن، ما بين مديريتي أحور ومودية بمحافظة أبين .