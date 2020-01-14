الكشف عن معلوماتٍ مثيرة وحقائق صادمة عن الخبز

السودان اليوم :

كشفت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن معلوماتٍ مثيرة وحقائق صادمة، عن صناعة الخبز، بجانب الممارسات الفاسدة التي تتمّ داخل”المخابز”، وعمليات التلاعب في الأوزان التي تتمّ من أجلّ تدعيم المصروفات المالية لورديات العمل في بعض المخابز.

وقالت الصحيفة إنّ محررها تقمّص شخصية عامل”طاولجي” وداوم في عددٍ من المخابز لمدة”أسبوعين”، وتمكّن من اختراق عالم صناعة الخبز.وكشفت عن كثير من طرق التهريب التي تتمّ للدقيق،وأبانت الصحيفة أنّ الكميات المسرّبة من الخبز يوميًا تقدّر بحوالي”10 ـ 12 ألف قطعة”،وكشف عامل بأحد المخابز أنّ أسباب التلاغب في الأوزان تعود إلى أنّ مالك المخبز يطلب من وردية العمل إنتاج”1200″ قطعة خبز من الجوال، بيد أنّهم يعلمون على إنتاج”1400″ قطعة أحيانًا ويتقاسمون عائداتها فيما بينهم مع نهاية الوردية،وأضافت الصحيفة أنّ أية قطعة زائدة عن الربط المحدّد تعتبر”حقتنا.