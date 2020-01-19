الكشف عن معلومات سرية جديدة حول الهجوم الحوثي في مأرب

كشفت معلومات جديدة عن الهجوم الحوثي الذي استهدف معسكر للجيش في مارب راح ضحيته المئات من الشهداء غالبيتهم من الجنوب.

المعلومات كشفت أن خلية إخوانية من ( حزب الإصلاح) تتبع سرا مليشيا الحوثي قامت بتحريك جنود اللواء رابع حرس رئاسي إلى حين وصولهم إلى المعسكر المستهدف.

وأكدت مصادر استخباراتية أن الاحداثيات المرصودة والتحقيقات أكدت أنه عقب وصول الجنود للمعسكر تم التقاط الإشارة والتواصل بين الخلية الاخوانية والحوثيين وبعد عشر دقائق من التجمع تم قصف المعسكر.