الكشف عن مهمة الحكومة الحالية واللجنة العسكرية في عدن

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كشف سكرتير رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن مهمة الحكومة الجديدة واللجنة العسكرية بقيادة امجد خالد في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال غمدان الشريف وهو سكرتير رئيس الوزراء في تغريدة له على”تويتر” مهمة الحكومة الحالية واللجنة العسكرية بقيادة امجد خالد هو الإشراف على تنفيذ اتفاق الریاض بكامل بنوده العسكرية والأمنية.

وبين الشريف” إن تشكيل الحكومة خلال 30 يوم من تاريخ عودة الحكومة مبنى على تنفيذ الاتفاق فالكرة اليوم في ملعب الطرف المعرقل والذي يختلق الأعذار والتصعيد الإعلامي لعدم التنفيذ.