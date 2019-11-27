الكشف عن موعد الإنتهاء من تأهيل #مستشفى_عدن العام في #كريتر!

تنتهي مراحل الإنجاز والتشطيبات الخاصة بمستشفى عدن العام في مدينة كريتر منتصف العام المقبل 2020.

وتجرى عملية رفد المستشفى بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة فور الانتهاء من مرحلة التشطيبات.

وأطلع رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن عبدالناصر الوالي، على آخر التجهيزات الخاصة بإعادة ترميم مبنى المستشفى.

وتفقد الوالي أقسام المبنى حيث استمع من الإداريين والمهندسين والمقاولين لشرح مفصل حول آخر أعمال إعادة الترميم، وكذلك آخر التجهيزات والتشطيبات في المستشفى.