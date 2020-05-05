أخبار نادي برشلونة

الكشف عن موقف برشلونة من موسى واجي عقب عودته من الإعارة

5 مايو، 2020
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الكشف عن موقف برشلونة من موسى واجي عقب عودته من الإعارة

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية عن خطط نادي برشلونة الإسباني مع لاعبه موسى واغي عقب عودته من الإعارة من نادي نيس وإعلان النادي الفرنسي رسمياً عدم تفعيل خيار الشراء في عقد الإعارة مقابل 15 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن برشلونة سوف يقوم بعرض اللاعب للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التخلص منه.

كما لا ينوي برشلونة انضمام واجي لتدريبات الفريق في الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم وإذا أراد اللاعب التدريب فسوف يتم السماح له بأداء تدريبات فردية بمرافق النادي فقط.


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