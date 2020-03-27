الكشف عن نتائح الفحص لـ 8 حالات مشتبه إصابتها بـ”كورونا”  في عدن

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا- التابعة لوزارة الصحة في عدن – الخميس، عن نتائج الفحص لـ 8 خالات مشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في تصريح لها لوسائل الإعلام، إن 8 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا لمواطنين يمنيين وأجانب في مدينة عدن العاصمة المؤقتة “جنوبي البلاد” تم فحصها وتأكّد خلوها من الفيروس.

وذكرت، أن فريق الاستجابة التابع لإدارة الحالات بالوزارة نزل إلى مواقع تواجد 4 حالات لمواطنين يمنيين مشتبه اصابتهم بفيروس كورونا في مدينة عدن وأخذت منهم عينات لغرض إخضاعها للفحص والتقييم، وتأكد من هلوها من الفيروس.

وأشارت إلى أن هناك 4 حالات لمواطنين أجانب يحملون الجنسية الباكستانية في مدينة عدن خضعوا للفحص في مستشفى الجمهورية التعليمي شرق المدينة، وتبين خلوهم من الفيروس أيضاً.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدول العربية حتى مساء الخميس، 5,050 إصابة، و 117 وفاة، وأعلنت معظم الدول العربية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، باستثناء اليمن وجزر القمر لم يسجلا أي إصابة حى الآن.

وعالميا، تجاوز عدد المصابين بمرض “كوفيد-19” الناتج عن فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز نصف مليون شخص حتى مساء الخميس، وحسب البيانات الرسمية الواردة من الدول ومن منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 501566 حالة إصابة و22920 حالة وفاة في 182 دولة.