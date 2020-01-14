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الكشف عن هويات ضحايا الجريمة المروعة التي وقعت في أحد مساجد مدينة لودر.

14 يناير، 2020
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كشف مصدر محلي، عن هويات ضحايا الجريمة المروعة التي وقعت، ظهر اليوم الثلاثاء، في أحد مساجد مدينة لودر.

وخلفت الجريمة، خمسة شهداء وثمانية جرحى، في هجوم شنه مسلح مختل عقليا يدعى الخضر سالم عمر الشيابي، على المصلين.

وشملت قائمة المتوفين في الحادث:

– سالم عمرالشيابي (والد القاتل)

– عبدالله الشيابي

– عبدالرحمن احمدناصر

– ياسر سالم عمر الشيابي (شقيق القاتل)

– مجهول الهوية

كما أصيب 8 مصلين بجروح متفاوتة:

– عبدالله عمر االشيابي

– ناصرمحمد شيابي

– محمدحسين الطعسلي

– احمدناصر الشيابي

– بسام العووود

– سندناصر الشيابي

– عبدالله سالم عمر

– ناصر عمر شيابي

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