4 مايو
الكعبي : الشرعية المدارة من الاخوان عاجزة عن إنجاز شيء
اكد الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي عجز الشرعية المدارة من الاخوان والمرتهنة لقوى اقليمية عن انجاز شيء.
وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر:التحالف العربي يؤكد حرصة على الاستقرار وحقن الدماء ويطالب الجميع بتنفيذ اتفاق الرياض للمصلحه.
وتابع قائلا: كنت ارجو ان يشير التحالف للذين يتعاملون مع أعداء التحالف من الشرعيه لافشال الاتفاق.
واضاف :التحالف لديه ملفات هامه، لا يبدو أن الشرعيه المداره من الاخوان وقوى اقليمبه ستنجز الكثير.
Advertisement