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الكعبي : الشرعية المدارة من الاخوان عاجزة عن إنجاز شيء

27 أبريل، 2020
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اكد الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي عجز الشرعية المدارة من الاخوان والمرتهنة لقوى اقليمية عن انجاز شيء.

وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر:التحالف العربي يؤكد حرصة على الاستقرار وحقن الدماء ويطالب الجميع بتنفيذ اتفاق الرياض للمصلحه.

وتابع قائلا: كنت ارجو ان يشير التحالف للذين يتعاملون مع أعداء التحالف من الشرعيه لافشال الاتفاق.

واضاف :التحالف لديه ملفات هامه، لا يبدو أن الشرعيه المداره من الاخوان وقوى اقليمبه ستنجز الكثير.

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