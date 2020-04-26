الكعبي: الشرعية سلطت الإصلاح ضد أهل الجنوب.. والانتقالي صبر طويلاً

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، أن حكومة الشرعية نهبت أموال الجنوب، وسلطت حزب الإصلاح بطائفيته ضد أهل الجنوب، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي صبر وانتظر طويلاً.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الشرعية لم تقدم شيئًا يشفع لها لم تسعى لتحرير الشمال ولم تعمر الجنوب المحرر ولم تتعامل بإنصاف مع مكونات الشعب اليمني وسلطت حزب الإصلاح بطائفيته ضد أهل الجنوب، نهبت أموال الجنوب، لم تسعى للململة الصفوف بل كرست التفرقة.. المجلس الانتقالي صبر وانتظر طويلاً”.