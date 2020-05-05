المشهد العربي
الكعبي عن وجود كورونا بصنعاء: لعل تقتنع مليشيات الحوثي بوقف إطلاق النار
علق الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، على اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في محافظة صنعاء.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لعل اكتشاف حالة إصابة بوباء كورونا معلن عنها في صنعاء يقنع الميليشيات الإرهابية بالاستجابة لوقف إطلاق النار”.
وأضاف: “المنظمات الإنسانية مطلوب منها التدخل لإنقاذ الملايين، لا توجد بنى تحتية تساعد على الحد من انتشار الوباء، الأموال صرفت على الحروب والباقي تم سرقته، خلال العقود الماضية”.
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