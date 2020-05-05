المشهد العربي

الكعبي عن وجود كورونا بصنعاء: لعل تقتنع مليشيات الحوثي بوقف إطلاق النار

5 مايو، 2020
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علق الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، على اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في محافظة صنعاء.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لعل اكتشاف حالة إصابة بوباء كورونا معلن عنها في صنعاء يقنع الميليشيات الإرهابية بالاستجابة لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “المنظمات الإنسانية مطلوب منها التدخل لإنقاذ الملايين، لا توجد بنى تحتية تساعد على الحد من انتشار الوباء، الأموال صرفت على الحروب والباقي تم سرقته، خلال العقود الماضية”.

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إطلاق الحوثي الكعبي النار بصنعاء بوقف تقتنع عن كورونا لعل مليشيات وجود

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