الكعبي: كورونا سيخلف ضحايا كثيرة.. ويجب دعم القطاع الصحي

طالب الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، بالتركيز على دعم القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا، بالإضافة إلى تحويل أموال الأسلحة للرعاية الصحية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “من غير المستبعد أن يخلف وباء كورونا أكثر من ضحايا الحرب الحالية والحروب الماضية إذا لم يكن هناك تدخلا من قبل المنظمات الإنسانية والمعنيين”.

وأضاف: “مطلوب التركيز على القطاع الصحي؛ هذا الوباء ليس كمرض الكوليرا، كورونا لا علاج له حتى الآن أموال الأسلحة يجب أن تحول للرعاية الصحية”.