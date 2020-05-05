المشهد العربي

الكعبي: كورونا سيخلف ضحايا كثيرة.. ويجب دعم القطاع الصحي

5 مايو، 2020
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طالب الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، بالتركيز على دعم القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا، بالإضافة إلى تحويل أموال الأسلحة للرعاية الصحية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “من غير المستبعد أن يخلف وباء كورونا أكثر من ضحايا الحرب الحالية والحروب الماضية إذا لم يكن هناك تدخلا من قبل المنظمات الإنسانية والمعنيين”.

وأضاف: “مطلوب التركيز على القطاع الصحي؛ هذا الوباء ليس كمرض الكوليرا، كورونا لا علاج له حتى الآن أموال الأسلحة يجب أن تحول للرعاية الصحية”.

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