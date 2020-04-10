المشهد العربي
الكعبي يشن هجوما عنيفا على الشرعية وحزب الإصلاح اليمني
شن الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي، خلفان الكعبي،اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على الشرعية وحزب الإصلاح اليمني.
وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”رجال وأبطال الجنوب وقيادة التحالف بقيادة الإمارات حرروا الجنوب والساحل الغربي وبعض مديريات الشمال والمجلس الانتقالي يكمل المسيرة”.
وأضاف:”الشرعية وجيشها الوطني وحزب الخزي الإصلاح لم يحرروا شيئا ولم يتمكنوا من المحافظة على ما أنجز، الشرعية إن أزالت المفسدين والطائفيين سُيعد ذلك انجازاً”.