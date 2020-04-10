المشهد العربي

الكعبي يشن هجوما عنيفا على الشرعية وحزب الإصلاح اليمني

10 أبريل، 2020
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شن الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي، خلفان الكعبي،اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على الشرعية وحزب الإصلاح اليمني.

وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”رجال وأبطال الجنوب وقيادة التحالف بقيادة الإمارات حرروا الجنوب والساحل الغربي وبعض مديريات الشمال والمجلس الانتقالي يكمل المسيرة”.

وأضاف:”الشرعية وجيشها الوطني وحزب الخزي الإصلاح لم يحرروا شيئا ولم يتمكنوا من المحافظة على ما أنجز، الشرعية إن أزالت المفسدين والطائفيين سُيعد ذلك انجازاً”.

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