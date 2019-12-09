المشهد العربي

الكعبي يكشف عن السبب الرئيسي لتزايد محاولات الاغتيالات في عدن

9 ديسمبر، 2019
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كشف الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، عن السبب الرئيسي لتزايد محاولات الاغتيالات في عدن.

وكتب ‏الكعبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “زادت الاغتيالات في عدن، الأسبوع الماضي كان هناك 9 محاولات”.

وأكد أن التحالف لم يقصر في شي من قبل ومن بعد، مضيفا: “توقف مكافحة الإرهاب ومقاومة التنظيمات الإرهابية سبب رئيسي لتزايد المحاولات”.

وأضاف: “المحرضون ضد التحالف وضد اتفاق الرياض لهم دور في ذلك، أحدهم يدفع الملايين لتقويض الاتفاق ويتجول بين المحافظات”.

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