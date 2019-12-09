المشهد العربي
الكعبي يكشف عن السبب الرئيسي لتزايد محاولات الاغتيالات في عدن
كشف الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، عن السبب الرئيسي لتزايد محاولات الاغتيالات في عدن.
وكتب الكعبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “زادت الاغتيالات في عدن، الأسبوع الماضي كان هناك 9 محاولات”.
وأكد أن التحالف لم يقصر في شي من قبل ومن بعد، مضيفا: “توقف مكافحة الإرهاب ومقاومة التنظيمات الإرهابية سبب رئيسي لتزايد المحاولات”.
وأضاف: “المحرضون ضد التحالف وضد اتفاق الرياض لهم دور في ذلك، أحدهم يدفع الملايين لتقويض الاتفاق ويتجول بين المحافظات”.