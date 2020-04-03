الكعبي ينصح بإيقاف حرب اليمن.. ويؤكد: تعايش الحوثة مع الشمال أمرًا واقعًا

نصح الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، بإيقاف الحرب في اليمن، مؤكدًا أن تعايش مليشيات الحوثي مع الشمال أصبح أمرًا واقعًا مشيرًا إلى أنه سبق لحكومة الشرعية دعوتهم لذلك.

وقال في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “بأيديكم أشعلتم الحرب وطلبتم مساعدة دول المنطقة بعد حروبكم السرمدية من المنتصر ومن الخاسر الحروب العالمية استمرت حوالى خمس سنوات لكل حرب وأنتم دخلتم السنة السادسة هذه نصيحتي وحربكم لا طائل من ورائها.. دعوات الأمم المتحدة والتحالف لإيقاف الحرب استغلوها. قبل أن ينساكم العالم”.

وأضاف: “وسيفتك بكم المرض والدول ستصرف على مواطنيها بدل حربكم السرمدية أعطوا أهل حقهم في العيش بسلام وتطوير محافظاتهم. عودوا يمناً سعيداً كما يطلق عليكم في الكتب مع أننا لم نرى ذلك.. غيروا نمط تفكيركم القديم فكروا بالعيش في أمن وسلام كونوا إيجابيين واجلعوا العالم يحترمكم”.

وأوضح: “الدين النصيحة العالم يعيش أيام عصيبة والجميع يسعى لتجنب وباء كورونا في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. انصح الأخوة في اليمن بإيقاف حربهم التي لن ينتصر فيها أحد”.

وتابع: “تعايش الحوثه مع الشمال أمرًا واقعًا وسبق للحكومة دعوتهم لذلك. إذا استمر كورونا بالانتشار العالم سينساكم.. فلقد نصحتك أن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب”.