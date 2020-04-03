عدن تايم

الكعبي يوجه رسالة مهمة لأطراف الصراع في اليمن

3 أبريل، 2020
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عدن تايم/خاص:

وجه الخبير و المحلل العسكري, خلفان الكعبي, رسالة مهمة لأطراف الصراع في اليمن, ناصحا بإيقاف الحرب في ظل الانتشار المخيف لفايروس كورونا.
وكتب في تغريدة على تويتر “الدين النصيحة العالم يعيش ايام عصيبة والجميع يسعى لتجنب وباء كورونا في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي انصح الأخوة في اليمن بإيقاف حربهم التي لن ينتصر فيها أحد تعايش الحوثة مع الشمال امرا واقعا وسبق للحكومة دعوتهم لذلك إذا استمر كورونا بالانتشار العالم سينساكم وسيتفتك بكم المرض والدول ستصرف على مواطنيها بدل حربكم السرمدية”.

واضاف “أعطوا أهل حقهم في العيش بسلام وتطوير محافظاتهم عودا يمنا سعيدا كما يطلق عليكم في الكتب مع اننا لم نرى ذلك, غيروا نمط تفكيركم القديم فكروا بالعيش في أمن وسلام كونوا ايجابيين واجلعوا العالم يحترمكم”.
وتابع “بأيدكم اشعلتم الحرب وطلبتم مساعدة دول المنطقة بعد حروبكم السرمدية من المنتصر ومن الخاسر الحروب العالمية استمرت حوالى خمس سنوات لكل حرب وانتم دخلتم السنه السادسة, هذه نصيحتي وحربكم لا طائل من ورائها دعوات الأمم المتحدة والتحالف لإيقاف الحرب استغلوها. قبل أن ينساكم العالم”.

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