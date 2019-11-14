الكهرباء تدعو أهالي عدن للحفاظ على شبكة التوزيع وتحذر من البناء فوق خطوط الربط العشوائي

دعا المتحدث الاعلامي في وزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي جميع المواطنين الى الحفاظ على الخدمات العامة في جميع المجالات في العاصمة عدن بما فيها خدمة التيار الكهربائي.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ”عدن الغد” قال فيه بان المؤسسة العامة للكهرباء تعاني الكثير من الاشكاليات بسبب البناء العشوائي على مسارات خطوط الكابلات والربط العشوائي من شبكة التوزيع العامة وندعو المواطنين الكرام على المساهمة الفعلية في الحفاظ على الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء التي تكلف الدولة والمواطن المبالغ الباهظة و على المواطنين المساهمة مع عمال المؤسسة في ضبط المخالفين والمعتدين على شبكة توزيع الكهرباء وخطوط الكابلات لأن الإضرار بهذه الخدمة تؤدي الى زيادة معاناة المواطنين وإرهاقهم.

وأضاف المسبحي بان حجم الفاقد من الطاقة الكهربائية في عدن كبيرة تخطى ال 60 %،وكبد المؤسسة مئات من المليارات الريالات وإجمالي هذه النسبة من الفاقد بالكهرباء ليس بسبب الربط العشوائي وحده، بل إلى جانبه أيضاً تهالك شبكة الكهرباء والسرقة والتلاعب بالعدادات، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة ان لم تكن هناك جدية في تنفيذ حملة قطع الربط العشوائي والقضاء عليها جذريا وبدء تحسن خدمة الكهرباء.

وحذر المواطنيين الى عدم التعامل مع اي جهة غير رسمية مصرح لها من قبل مناطق المؤسسة في عملية ادخال التيار الا بالطريقة القانونية والابلاغ عن الجهات التي تقوم بعملية الربط العشوائي اكان عامل في المؤسسة او مواطن او متنفد وسنقوم بدورنا بالتعاون مع الجهات الامنية بمحاسبة المعتدين على الخدمات.

واكد المسبحي على ضرورة مساعدة الاجهزة القضائية والامنية والسلطة المحلية مؤسسة الكهرباء في حل مشاكل الربط العشوائي المباشر والاعتداء المستمر على شبكة الكهرباء وازالة المواقع العشوائية التي بنيت على مسار الكابلات الارضية والخطوط الهوائية وفتح المنافذ المغلقة امام المحطات ومكونات الشبكة لتتمكن المؤسسة من الوصول اليه لاغراض الصيانة او اصلاح العطل.

وفيما يتعلق بتوجيهات الوزارة قال ان تخفيض الفاقد على شبكة النقل والتوزيع من اولويات الوزارة في عام 2020 وتخفيضه اولوية لقطاع الكهرباء سواء كان الفاقد فنيا او ناجما عن السرقة غير مشروعه للطاقة الكهربائية.

وأشار المسبحي إلى أن الاستقرار الامني والسياسي عامل مهم للنهوض بهذا القطاع وان المؤسسة تسعى للوصول الى نسبة فاقد عام بنسبة أقل من 30%واذا ما استطاعت المؤسسة الوصول الى اقل من النسبة أعلاه عام 2020 فان القطاع سيكون قد حقق نقلة نوعية في النظام الكهربائي في عدن.

وأوضح ان تخفيض الفاقد بنسبة 1 بالمئة يعني توفير ما مقداره مئات الملايين سنويا مشيرا الى ان اسباب هذا الارتفاع في الفاقد جاء نتيجة للظروف الصعبة التي مرت به عدن اعاقت الكثير من الاعمال منها تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مجال النقل والتوزيع وصيانة التوليد واتخاد إجراءات صارمة في تخفيض الفاقد غير الفني بالتعاون الجهات الأمنية والسلطة المحلية.

وأضاف ان المؤسسة بدأت مطلع عام2019 عزمها على تركيب عدادات كهربائية ذكية للمنشآت والشركات التجارية والوحدات السكنية الحديثة خلال الاشهر القادمة ما يتيح رصد حالات سرقة التيار غير المشروع ومراقبة العدادات والتحكم بها من خلال الاتصال المباشر مع قاعدة البيانات التي سيتم تركيبها بالمناطق من اجل تزويد فرق التفتيش باستهلاك المشترك ما سيضفى المزيد من الفاعلية على اعمال فرق التفتيش بتسريع عملية التفتيش على عدة مشتركين في اليوم الواحد.

وتابع: رسالة لجميع المواطنين في عدن إلى الوقوف بجانب المؤسسة، كما تدعوهم إلى مساعدتها في محاربة الربط العشوائي للكهرباء والإسراع في الإبلاغ عن المتلاعبين بشبكة الكهرباء،أو الاتصال عبر الواتس بشكاوى الوزارة على الرقم 772351374، كون ذلك سيساهم في حماية شبكة الكهرباء من التهالك والتقليل من نسبة الفاقد، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن خدمة الكهرباء ويعود بالنفع والفائدة على كافة فئات وشرائح المجتمع.