اليمن العربي

الكهرباء: عودة تدريجية للتيار إلى عدن

25 أبريل، 2020
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، عودة الكهرباء تدريجياً الى العاصمة المؤقتة عدن(جنوب اليمن)، وذلك بعد عودة محطة الحسوة وإحدى محطات الطاقة المشتراة إلى الخدمة عقب توقفها لعدة أيام.

 

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن وكيل الوزارة المهندس عبدالحكيم فاضل قوله إن “إحدى محطات الطاقة المشتراة عادت إلى الخدمة عقب توقفها لأيام وذلك بعد لحظات من عودة محطة الحسوة”، مشيراً الى أن “ذلك سوف يسهم بتحسين خدمة الكهرباء بعدن“.

 

وتابع قائلاً إن “عودة الطاقة المشتراه ومحطة الحسوة جاء ثمرة جهود بذلتها الوزارة بمتابعة شخصية من قِبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك“.

 

وأكد فاضل، أن “محطة الحسوة عادت بقدرة 55 ميجا وات قابله للزيادة في غضون الساعات القادمة وذلك من شأنه أن يقلل من ساعات الإطفاء”، لافتاً إلى أن “الجهود ستستمر لتحسين خدمات الكهرباء“.

 

وأعرب عن “أمله في تفهم المواطنين للظروف التي تواجهها وزارة الكهرباء ومؤسساتها وما تبذله من جهود للنهوض بمسؤولياتها داعيا المواطنين للتفاعل مع برامج الوزارة وتحمل مسؤولياتهم وتسديد ما عليهم من مستحقات حتى يتسنى لمؤسسة الكهرباء الوفاء بالتزاماتها

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