الكوادر الطبية تغادر مستشفيات عدن في ظل كورونا

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غادرت طواقم طبية مستشفيات حكومية بعدن عقب الاعلان عن تسجيل اصابات بفيروس كورونا.

وقال مواطنون ارتادوا مستشفى الجمهورية للعلاج انهم وجدوا قسم الطوارئ خال من الممرضين والاطباء.

وغادر الاطباء على مايبدو بسبب نقص التجهيزات الخاصة بمواجهة مخاطر تفشي وباء كورونا.

ومن شان عمليات المغادرة هذه ان تربك المشهد الصحي المتعثر اصلا بعدن.

ويرى مختصون في الشأن الصحي بأن تلك الطواقم الطبية معذورة لأنه في قانون طب الكوارث والأوبئة يعتبر الطاقم الطبي في الدرجة الأولى ملزم بحماية وتأمين نفسه أولاً ومن ثم التدخل وإنقاذ المرضى ، فمن لم يستطع تأمين نفسه لن يتمكن من إنقاذ غيره .