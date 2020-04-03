أخبار نادي برشلونة

الكورونا تغير سياسة برشلونة في سوق الإنتقالات

3 أبريل، 2020
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الكورونا تغير سياسة برشلونة في سوق الإنتقالات

هاي كورة_ ذكرت صحيفة السبورت الكتالونية إنه قبل تفشي فيروس الكورونا كان برشلونة بحاجة إلى جلب ما يصل إلى 140 مليون يورو لتمويل صفقات الميركاتو الصيفي.

هناك اعتراف بأن الأمر سيكون أكثر صعوبة وربما حتى مستحيل بسببب الوضع الحالي فلايوجد رغبة من الفرق لإنفاق المزيد من الأموال.

برشلونة سيبحث في السوق المقبل على لاعبين ستنتهي عقودهم في الصيف أو سيكون لديهم أقل من عام في عقودهم و التعاقد معهم لأن أزمة فيروس كورونا ستُقلل من ميزانية الميركاتو.


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