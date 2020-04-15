الكويت تختتم مشروع توزيع قوارب الصيد في محافظة #المهرة

ضمن حملة الكويت بجانبكم وتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة، اختتمت مؤسسة ينابيع الخير الخيرية مشروع توزيع قوارب الصيد مع المحركات والمعدات للمتضررين في محافظة المهرة بعدد 100 قارب مع 100 محرك ياماها قوة 40 خيل ومعدات الصيد.

يأتي هذا المشروع ضمن قطاع التنمية ولتعزيز فرص العمل للصيادين، بعد إنقطاع مصدر دخلهم الوحيد جراء الإعصار المداري( لُبان ) الذي ضرب محافظة المهرة.

وقد تم توزيع القوارب في مديريات حوف والغيضة وحصوين وقشن وسيحوت والمسيلة.

وقال وزير الثروة السمكية الأستاذ فهد كفاين أن دعم دولة الكويت تجاوز المهرة، وبلغ كافة المحافظات اليمنية، ونأمل أن تكون هذه القوارب اضافة خير وبركة للصيادين في محافظة المهرة التي تعتبر من أهم المحافظات الساحلية خاصة في الانتاج والنشاط السمكي.

وأكد وكيل أول محافظة المهرة الاستاذ مختار الجعفري أن هذا المشروع يعتبر رافداً رئيسياً للقطاع السمكي، ولتعزيز الدخل للأسر ذات الدخل المحدود، والذين فقدا قوت يومهم بسبب الأعاصير المدمرة.

من جانبه شكر رئيس هيئة المصائد السميكة المهندس عبدالناصر كلشات دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً على عطائهم وسخائهم لأشقائهم في اليمن.

وقال رئيس مؤسسة ينابيع الخير الخيرية الشيخ توفيق محمد حسين أن هذا التدخل ليس بجديد على الأشقاء في دولة الكويت، الذين لهم السبق دائما في إغاثة إخوانهم في اليمن، مؤكداً بإن هذا التدخل النوعي سيساهم بشكل كبير في توفير لقمة العيش للصيادين وأسر الصيادين.