اللجنة الأمنية تمهل محتلي المباني الحكومية بمدينة عتق أسبوعا لاخلائها قبل استخدام القوة

وقفت اللجنة الأمنية بمحافطة شبوة في اجتماع لها اليوم برئاسة الأخ محمد صالح بن عديو محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية أمام تطورات الوضع الأمني بالمحافظة واستمعت من الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى تقارير تقييم الأداء الأمني مع بداية العام الجديد ٢٠٢٠م وأشادت بأداء مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية في تأدية واجبها الأمني وأظهرت تقارير تقييم الأداء تراجعا كبيرا في الجريمة وأعمال العنف في مؤشر على النجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية.

كما أكدت اللجنة الأمنية أن عملية التبادل للأسرى التي تم بموجبها إطلاق الأسرى من مليشيات المجلس الانتقالي الذين شاركوا في الحرب على المحافظة في أحداث أغسطس الماضي مقابل إطلاق الأسرى من الجيش الوطني أتت استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ولمساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تأتي في إطار تنفيذ إتفاق الرياض وأن اللجنة الأمنية ومنذ أحداث أغسطس الماضي قد تعاملت بمسؤولية في قضية الأسرى بحسن المعاملة والاستعداد لإتمام عملية التبادل منذ وقت مبكر الا أن العرقلة كانت تأتي من طرف المجلس الانتقالي وأن إغلاق هذا الملف خطوة ايجابية.

ووقفت اللجنة أمام ماتشهده الساحة الوطنية من خطوات حثيثة يشرف عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ إتفاق الرياض وحيت تلك الخطوات التي تهدف لتوجيه كل الطاقات باتجاه مواجهة المليشيات الحوثية باعتبار اسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة هي المعركة الوطنية الجامعة.

وناقشت اللجنة الامنية قضية احتلال المباني الحكومية ووجهت بهذا الخصوص إنذار نهائي لكل محتل للمباني الحكومية باخلائها خلال فترة أسبوع وأن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها في الحفاط على الممتلكات العامة واخراج المحتلين بالقوة بعد استكمال الاجراءات من النيابة العامة وإحالة المعتدين عليها الى القضاء.

وفي إطار تحسين الوضع الأمني أشادت اللجنة باجراءات الرقابة الإلكترونية وتركيب منظومة كاميرات الرقابة الأمنية التي بدأ العمل بها وأقرت التوجيه للمحلات التجارية بضرورة تجهيز محلاتهم بكاميرات الرقابة للمساهمة في التخفيف من الجريمة وسهولة تعقب مرتكبيها وأشادت اللجنة الأمنية بوعي ابناء المحافظة وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار

والله الموفق

صادر عن اللجنة الامنية محافظة شبوة