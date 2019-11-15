اللجنة الإقتصادية : إيرادات ميناء الحديدة تجاوزت خلال ثلاثة أشهر 29 مليار ريال

قالت اللجنة الاقتصادية إن إيرادات ميناء الحديدة خلال الثلاثة الاشهر الماضية تجاوزت 29 مليار ريال.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته على حسابها الرسمي على الفيسبوك أن المبلغ سيستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

واعتبرت اللجنة تحصيل إيرادات ميناء الحديدة مؤشر واضح على نجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية والمضي في الإتجاه الصحيح.

وفي نهاية اكتوبر الماضي وافقت الحكومة اليمنية، على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية كانت جماعة الحوثي، قد تسببت في عرقلة دخولها ميناء الحديدة وتفريغ المشتقات.

وكانت الحكومة قد اتهمت في وقت سابق، جماعة الحوثي بمحاولة عرقلة تطبيق القرار رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية.





