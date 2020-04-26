عدن الغد

اللجنة الاقتصادية بالانتقالي تبحث تنفيذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة سكان عدن

26 أبريل، 2020
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اللجنة الاقتصادية بالانتقالي تبحث تنفيذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة سكان عدن

ترأس الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، اليوم السبت، بمعية الدكتور عبدالسلام حميد، مستشار رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس.
 
ووقف الاجتماع أمام المستجدات الأوضاع في العاصمة عدن والتأثيرات الإقتصادية الناجمة عن الكارثة الطبيعية التي خلفها المنخفض الجوي  الذي ضرب  العاصمة الأسبوع الفائت. 
 
وبحث الاجتماع الآلية المناسبة والممكنة للتدخل العاجل لوقف التدهور السريع للطاقة التوليدية لمحطات الكهرباء، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في العاصمة عدن خلال شهر رمضان المبارك. 
 
وتطرق الاجتماع إلى التأثيرات البيئية التي خلفتها مياه السيول في مديريات العاصمة والإجراءات السريعة والممكنة لتعزيز الأعمال التي تنفذها لجان الإغاثة التابعة للمجلس الانتقالي في المديريات لعدم تحول تلك المخلفات إلى بؤر لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة.

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