اللجنة التحضيرية تترأس اجتماعا لمناقشة التحضيرات الجارية “للقمة النسوية الثانية” بعدن

عقدت اللجنة التحضيرية للقمة النسوية الثانية صباح اليوم في مقر مؤسسة وجود” بالعاصمة عدن اجتماعا ناقشت فيه التحضيرات والاستعدات الجارية للقمة التي يصادف انعقادها في تاريخ 9-10/ديسمبر 2019م .

ويشارك فيها فريق مشروع القمة النسوية ، وعدد من القادات النسوية من مختلف المجالات ومنظمات مجتمع مدني وكافة الشخصيات الأكاديمية من مختلف المحافظات .

وفي اللجنة أوضحت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض “إن الهدف من انعقاد هذه اللجنة التحضيرية هو توحيد الآراء والمقترحات لتشكيل حركة نسويه موحدة في إطار عمل تشاوري مشترك والتحضير للقمة التي سيتم المشاركة فيها من مختلف المحافظات.

حضر الاجتماع كل من/ نيللي ناجي عضو لجنة التيسير في القمة النسوية الثانية ومسؤولة المرأة والشباب المجتمع المدني في وزارة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، إشراق ألمقطري محامية وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة وجود ، أنسام حيدره عضو لجنة التيسير في القمة النسوية ، فهمي السقاف صحفي وناشط حقوقي وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة وجود ، مروان الشيباني الميسر العام في القمة النسوية الثانية ، نجيبة النجار عضو لجنة التيسير في القمة النسوية الثانية ،وحضور عضوات من اللجنة الإعلامية.

*من سماح إمداد