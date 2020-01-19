اللجنة التحضيرية لمؤتمر ابناء عدن الجامع تتمسك بحق إدارة شؤون المدينة

اجتمعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر عدن الجامع اليوم السبت ال ١٨ من شهر يناير ٢٠٢٠م برئاسة الدكتور /ايهاب عبدالقادر علي عبدالله وبحضور اعضاء اللجنة من الاكاديمين والشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية. وذلك للوقوف امام مختلف الاوضاع والمستجدات الراهنة التي تعيشها العاصمة عدن وفي المقدمة مناقشة الوضع السياسي والامني والخدمي .

وبعد نقاشات مستفيضة من قبل الجميع .وانطلاقا من الحرص الكبير في النهوض بواقع مدينة عدن .واشراك ابناءها في عملية التحديث والتطوير وادارة شؤون مدينتهم وفق الخطط والدراسات العلمية التي تواكب اهمية هذه المدينة اليوم كعاصمة لليمن، ومدينة تشرف على اهم موانئ العالم ، وما يمثله موقعها الاستراتيجي من اهمية ، كحلقة وصل بين الشرق والغرب .

فقد خرج الاجتماع بالبيان التالي:

١- . التأكيد على ضرورة احياء الدور الاستراتيجي والتاريخي والمستقبلي لمدينة عدن كعاصمة وكميناء.وكمدينة تجارية وصناعية واستثمارية بالدرجة الاولى .

٢-يؤكد البيان المشاركة في دعم تنفيذ اتفاقية مؤتمر الرياض كفرصة تاريخية لاعادة تصويب الامور وتحقيق الامن والاستقرار وتجنيب مدينة عدن من اثار الصراعات المسلحة

٣- التأكيد على ضرورة اخلاء المدينة من المعسكرات والمظاهر المسلحة .ودمج التشكيلات الامنية التي ستتولى حفظ الامن تحت قيادة وزارة الداخلية على ان يكونوا من ابناء مدينة عدن .

٤- التأكيد على حق ابناء مدينة عدن السياسي باعتبارهم جزء لا يتجزء من اي عملية تسوية قادمة وتعيين محافظ ومدير للامن من ابناء عدن.

٥- دعوة الحكومة لمنح مدينة عدن صفة أمانة العاصمة وما يترتب على ذلك من اعتمادات المخصصات المالية اللازمة .

٦- يؤكد البيان اهمية وضرورة اعادة تاهيل البنية التحتية المدمرة واعادة اعمار وتنمية مدينة عدن وفي المقدمة الخدمات الاساسية ( المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة والنظافة والطرق …وغيرها

٧- الدعوة لرفع اضراب المعلمين وفتح المدارس وتولي الحكومة معالجة قضايا المعلمين دون توقيف الدراسة.

٨- نؤكد بان مؤتمر عدن الجامع كيان سياسي جامع لابناء عدن يمثلهم التمثيل الحقيقي والكامل وفقاً لخصوصية عدن وثقافتها المدنية مهامه الاساسية الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والخدمية والوظيفية لابناء مدينة عدن.

٩- الاهتمام بالقطاع الشبابي والقطاع النسائي ومنحهم حقهم الكامل في المناصب السياسية والادارية والحصول على الوظيفة العامة .ونطالب الجهات الحكومية الاهتمام وتوفير الدعم اللازم لمشاريع القطاع الشبابي والنسوي وحماية الشباب وتحصينهم من دعوات التطرف والارهاب. باعتبارهم كل الحاضر وصناع المستقبل .

١٠-من أولوياتنا حماية الموروث الثقافي والحضاري في عدن وادراجها ضمن مدن التراث العالمي.

١١- تعزيز دور السلطات المحلية وفق قانون السلطة المحلية النافذ رقم ٤ لعام ٢٠٠٠م ،وتحريرها من التداخل في مهامها .

١٢- واذ تشدد اللجنة التحضيرية على اهمية الاستجابة لمطالبها الحقوقية .فإنها تثمن عاليا دعم ورعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وحكومة الشرعية ممثلة بدولة الدكتور/ معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء . في تخفيف المعاناة عن ابناء العاصمة عدن وفي توفير الخدمات الاساسية وتفهمهم لاعطاء مدينة عدن مزايا خاصة اقرتها مخرجات الحوار الوطني الشامل .

١٣-الإشادة بدور دول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها لدعم مدينة عدن ،آملين من صناع القرار في الحكومة الشرعية وقيادات دول التحالف مراعات وضع مدينة عدن ومطالب ابناءها من خلال تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض ومخرجات الحوار الوطني .

وفق الله الجميع لمافيه مصلحة الوطن والمواطنين ، وخدمة العاصمة عدن .

صادر عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر عدن الجامع .يوم السبت ال١٨ / ١/ ٢٠٢٠م