اللجنة العليا لمواجهة كورونا تؤكد اكتشاف الحالة رقم "1" في اليمن.. وإليكم آخر المستجدات بحضرموت

اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا “كوفيد -19” عن ‏تسجيل أول حالة مؤكدة بفيروس ‎#كورونا المستجد في اليمن .

واكدت اللجنة -حسب قولها- ان الحالة التي تم اكتشافها بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

واشارت الى انه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي لاحقاً.

– اغلاق مراكز الانزال السمكي

من جانبه، اصدر المهندس يسلم بابلغوم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي (حضرموت -شبوة -سقطرى) تعميماً عاجلاً بإتخاذ اجراءات احترازية سريعة ومشددة نتيجة اكتشاف حالة “كورونا”.

واستنادا على تعميم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الصادر بتاريخ 10 /4 / 2020م بشان الاجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف حالة فيروس كورونا اصدر رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم عددا من الإجراءات العاجلة للعمل بها.

وتشمل الاجراءات: إغلاق ميناء الشحر السمكي ابتداء من السادسة صباحا ليومنا هذا الجمعة مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات الصحية والأمنية مع رفع كشف باسماء العاملين في الميناء للجهات الصحية لأخذ إجراءات الحجر المنزلي بالاضافة الى اغلاق جميع مراكز الإنزال السمكي مؤقتا وحتى إشعار آخر .

– مدير صحة ساحل حضرموت يتحدث..

قال وكيل وزارة الصحة ومدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري ان الحالة التي تم اكتشافها في محافظة #حضرموت اكتشفت في وقت مبكر جدًا وهي مستقرة تمامًا وتتلقى العلاجات اللازمة من قبل الكادر الطبي.

و أكد الجريري بأن الفِرق الطبية تتعامل مع الحالة والمخالطين بشكل سليم ونتخذ كل الاجراءات الاحترازية، وشكر الكادر الصحي من أخصائيين وفرق استجابة وضباط ترصد على جهودهم الجبارة ونرجو من المواطنين عدم القلق والالتزام بكل الاجراءات احترازية التي أعلنتها السلطة المحلية بالمحافظة .

– مكتب الاوقاف يتراجع

تراجع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد م حضرموت الساحل عن قرار سابق له بالسماح بصلاة الجمعة.

وقال البيان: نظرا لثبوت حالة اصابة بكورونا وتوجيهات الأخ المحافظ يتم إغلاق المساجد كاملاً ويلغى القرار السابق حول إقامة صلاة الجمعة

– بعد ان اعلن الحظر.. وكيل الوادي: اننا امام مرحلة حرجة

اعلن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري عن قرار حظر للتجوال يبدا من الساعة السادسة مساء لهذا اليوم الجمعة و حتى السادسة من صباح الغد لجميع مديريات وادي حضرموت و الصحراء بعد تأكيد لجنة الطوارئ الوطنية اكتشاف اول اصابة بفيروس كورونا بمدينة الشحر بعاصمة المحافظة المكلا و تنفيذا لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية

و وجه الكثيري المنطقة العسكرية الأولى و ادارة الامن والشرطة و مدراء عموم المديريات و لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بوادي حضرموت و الصحراء بتنفيذ قرار حظر التجوال و رفع حالة الطوارئ و الانعقاد المستمر لاتخاذ جملة من الاجراءات و القرارات للعمل على منع انتشار الفيروس في مديريات وادي حضرموت و الصحراء

كما وجه الكثيري مكتب الصحة العامة و السكان و جميع مراكز الحجر والعزل والعلاج برفع مستوى الاستعداد و الجاهزية وفقا والخطط التي تم وضعها مسبقا

و قال الكثيري لمواطني وادي حضرموت و الصحراء ان الوضع اليوم لم يعد كما كان من قبل و ان هذه المرحلة الحرجة تتطلب من الجميع اظهار الثقافة الحضرمية الاصيلة المحافظة على الصحة العامة و المنفذة لتوجيهات لجان الطوارئ مضيفا الى ان اي تجمع بشري من اليوم يشكل تهديدا خطيرا قد يؤدي لانتشار الفيروس بصورة سريعة قد تصعب السيطرة عليه مشددا على اتخاذ كافة التدابير للمواطنين لحماية أنفسهم و مجتمعهم من هذا الفيروس الخطير .