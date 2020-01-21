اللجنة المجتمعية لتعزيز السلام تلتقي برئيس جامعة ابين .

في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة المجتمعية لتعزيز السلام في محافظة ابين ونشر ثقافة السلام , وخلق شراكة مجتمعيه, وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز السلام ونبذ الظواهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع .

التقى صباح اليوم رئيس جامعة أبين الدكتور محمود الميسري بالدكتور ياسر باعزب رئيس اللجنة المجتمعية لتعزيز السلام محافظة ابين مدير عام إعلام ابين , والشيخ حيدره دحه عضو اللجنة رئيس لجنة شؤون القبائل باللجنة المجتمعية لتعزيز السلام لمناقشة العمل المشترك بين جامعة أبين واللجنة المجتمعية والوقوف امام عدد من الانشطة والفعاليات التي ستسهم بشكل إيجابي في نشر ثقافة السلام .

وخلال اللقاء الذي حضره عميد كلية الحاسوب الدكتور صالح الشدادي وعدد من القيادات بحامعة ابين اشار رئيس جامعة ابين الدكتور الميسري الى أهمية التوعية و نشر ثقافة السلام والعمل بروح الفريق الواحد وتجاوز اي اخفاقات او سلبيات تجاوزت الفترة السابقة , مؤكدا” ان تحقيق السلام بحاجة الى تكاتف الجهود في جميع المجالات , ونبذ كل الظواهر السلبية , ورفع ثقافة الوعي عند المجتمع .مشيدا” بجهد اللجنة المجتمعية في تعزيز ونشر ثقافة السلام في محافظة ابين .

من جانبه استعرض الدكتور ياسر باعزب رئيس اللجنة المجتمعية لتعزيز السلام في محافظة ابين أهداف وأهمية اللجنة في مختلف المجالات ووفق اللجان المشكلة في عدد من القطاعات المختلفة , لتعزيز ثقافة السلام في المجتمع.مشيدا” بدور وجهود قيادة ومنتسبي جامعة ابين ودورهم في الارتقاء بها نحو الافضل .

فيما اكد الشيخ حيدره دحه عضو اللحنة رئيس لجنة شؤون القبائل الى دور الحيوي والهام الذي تلعب جامعة ابين في تنوير وتثقيف المجتمع في مختلف المجالات .مؤكدا” ان اللجنة المجتمعية ستكون خير وعون لقيادة جامعة ابين .

وتم الاتفاق على توحيد الجهود وتنفيذ عدد من الانشطة والوقوف بحزم تجاه الظواهر السلبية في محافظة .