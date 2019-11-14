اللجنة المكلفة بدراسة طرقات مضاربة لحج تواصل مهامها بالمناطق الشرقية

واصلت اللجنة المكلفة بدراسة الطرقات الفرعية بمديرية المضاربة وراس العارة محافظة لحج مهامها الميدانية بالنزول والدراسة للطرق الفرعية العامة حيث قامت صباح اليوم الخميس الموافق ١٤نوفمبر ٢٠١٩م اللجنة بدراسة الخط العام للمراكز الشرقية الرابط لعاصمة المديرية الشط والمتمثل بالمراكز الانتخابية الشرقية (ز)(ج)(أ) ووصولاً لعاصمة المديرية الشط

والتقت اللجنة المكلفة بمدير عام المديرية العميد محمد علي الصيني وأطلعته عن نشاطها مؤكدة مواصلة مهامها باستكمال كافة طرق مراكز المديرية

بدوره أشاد مدير عام المديرية بالجهود الجبارة التي بذله فريق اللجنة متمنين المزيد من الجهد والإسراع بإعداد الدراسة لإدراجها ضمن خطة العام

الجدير بالذكر أن مدير عام المضاربة وراس العارة كان قد كلف لجنة لدراسة طرق المديرية العامة والرئيسية الفرعية تمثلت بمدير مكتب الضرائب الشيخ حسين العطري ومهندس الإشغال العامة والطرق ماجد الضابح لإعداد دراسة عامة لخطوط المديرية.