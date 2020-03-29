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اللجنة الميدانية الخاصة لمرحلة التحقق من معلمات الريف تختتم أعمالها بيافع رصد

29 مارس، 2020
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اللجنة الميدانية الخاصة لمرحلة التحقق من معلمات الريف تختتم أعمالها بيافع رصد

استلمت (٢٠) معلمة من معلمات الربف بمديرية رصد يافع اليوم شيكات رواتبها ل١٥ شهرا للفترة من ديسمبر ٢٠١٨م وحتى فبراير ٢٠٢٠م .و المدعومة من منظمة اليونيسيف وبعد التأكد من كافه الوثائق الخاصة بالمعلمات ومدى التزامهن بالعمل في التدريس وحررت اللجنة المكلفة بذلك الشيكات لكل معلمة من معلمات الريف بمديرية يافع رصد البالغ عددهن 20 معلمه ،
وكانت اللجنة الخاصة بمعلمات الريف والمكونة من اياد نبيل وهبة نبيل قد وصلت مساء الجمعة الى مكتب التربية برصد وبتكليف من مدير المكتب ا الاستاذ / عادل أحمد شيخ
حيث كان في استقبال اللجنه الاستاذ/ عفيف العمودي رئيس قسم الاختبارات والأستاذ/ عبدالمنعم السالمي رئيس قسم التوجيه الفني والأستاذ/ عبدالحكيم الصيعري رئيس قسم الإعلام التربوي
 
 عبدالحكيم الصيعري

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