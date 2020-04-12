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اللجنة الوطنية للتحقيق تواصل نزولها إلى مدينة حيس بالحديدة

12 أبريل، 2020
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اللجنة الوطنية للتحقيق تواصل نزولها إلى مدينة حيس بالحديدة

تواصل اللجنة الوطنية للتحقيق نزولها الميداني إلى مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.
وقامت اللجنة ، اليوم الأحد، بالنزول إلى حيس لمعاينة أماكن سقوط المقذوفات بالأحياء السكنية والاستماع لشهود العيان والضحايا والمصابين.
حيث يعيش سكان مدينة حيس في خوف وهلع بعد تهديدهم بالأسلحة المختلفة برغم حظر القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.
وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استهدافها للأحياء السكنية في حيس والحديدة دون أي تدخلات أممية لإنقاذ المدنيين.

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