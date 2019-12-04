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اللقاء التشاوري التنسيقي الاول للحد من مخاطر الكوارث باليمن

4 ديسمبر، 2019
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اللقاء التشاوري التنسيقي الاول للحد من مخاطر الكوارث باليمن

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية للحد من مخاطر الكوارث نظمت  مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة اللقاء التشاوري التنسيقي الوطني للحد من مخاطر الكوارث وبالإتفاق مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد وبدعم من الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني GNDR بمدينة  عدن .
ويهدف اللقاء التشاوري لتعريف عدد 20 مشاركين من منظمات المجتمع المدني والمختصين بشؤون حماية  البيئة والتنمية المستدامة والاكاديميين والإعلاميين بأهداف اللقاء التشاوري  لتعزيز العمل المجتمعي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور ياسر باعزب استاذ الإعلام جامعة عدن المنسق الوطني للشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد ممثل GNDR باليمن أهداف اللقاء وشرح استراتيجية 2025-2020 م للحد من مخاطر الكوارث  والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث الى جانب شرح موجز عن اهداف  قمة الحد من الكوارث والتي ستعقد في القاهرة في مارس 2020 م
وشرح آلية العضوية في الشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث GNDR.
فيما تناولت الدكتورة نجاة عبد الوالي استاذة الاقتصاد والتنمية بكلية العلوم الادارية جامعة عدن إطار سنداي والجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل اصحاب المصلحة والتحديات وفرص العمل المتاحة وامكانية تعبئة الموارد.
وقدم المهندس خالد بلعيد رئيس الهيئة العامة للموارد المالية بوزارة المياة المدير التنفيذي لمؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة اقتراح آلية تنسيق وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتي تعتمد على الفرص والتحديات  , ومناقشة الخطة المستقبلية مع المجموعة الوطنية للحد من الكوارث في اليمن .
والتي ستسهم في تعزيز العمل المجتمعي المشترك للحد من مخاطر الكوارث وخلق فرص الاتصال والتواصل بين مختلف الكوادر على المستوى الوطني ووضع خطط ورؤى مشتركة للحد من مخاطر الكوارث بالوطن.

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