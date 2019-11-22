المشهد اليمني

الله يقود غرفة عمليات حرب ضد أمريكا واسرائيل من اليمن و ” السفارة الامريكية” توزع خطب الجمعة أيام ”هادي” و”صالح”

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 40 ثانية
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زعم خطيب حوثي في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، أن ” الله يقود غرفة عمليات حرب ضد أمريكا واسرائيل من اليمن”؛ في استحمار واضح لعقول اليمنيين والتغرير على البسطاء والناشئة محدودي التعليم والثقافة.

واتهم الخطيب الحوثي من على منبر جامع الصالح، “الملحقية الثقافية في السفارة الامريكية بصنعاء بالقيام بتوزيع خطب الجمعة على المساجد أيام نظام الرئيسين هادي وصالح”.

واسهب الخطيب في التحريض على القوى السياسية اليمنية ودول التحالف العربي، و ما يسمى حديث الولاية.

جدير بالذكر أن مساجد العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تشهد عزوف عن حضور خطبتي وصلاة الجمعة بسبب سموم الطائفية والكراهية التي تبثها الخطب التي يوزعها الحوثيين.

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أمريكا أيام الامريكية الجمعة السفارة الله اليمن توزع حرب خطب ضد عمليات غرفة من هادي واسرائيل وصالح يقود

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