اللواء الأول دعم وإسناد يوقف ناقلات الوقود ويتخذ اجراءات وقائية لمنع اي ازمة بعدن

قال قائد اركان اللواء الاول دعم واسناد القائد معين المقرحي انه بعد التحذيرات التي اطلقناها قبل ايام تم افتعال ازمة جديدة للوقود بالعاصمة عدن والمدن الجنوبيه الأخرى.

واضاف : “قامت قواتنا الباسلة هذا اليوم بايقاف جميع ناقلات الوقود ومنعها من الحركة حتى يتم وضع جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة”.

واوضح المقرحي وفقا لما تم نشره في صفحة قوات الدعم والاسناد على فيسبوك : “يعود سبب هذا الايقاف هو قيام قوى النفوذ ببدء ضخ المخزون الاحتياطي من مادة الوقود ونقلها عبر انابيب الضخ من مصافي عدن إلى ميناء الزيت ابتدأ من يوم أمس وهذا المخزون تقدر كميته بحوالي ٥٠٠٠ الف طن دون استيراد اي شحنة جديدة مما يهدد بازمة جديدة وغير مسبوقة في كل المدن الجنوبية”.

وتابع : “ولضمان منع اي تلاعب جديد وكاجراءات أولية حتى يتم وضع الحلول المناسبة بعد انعدام الوقود من اغلب المحطات في العاصمة عدن قامت قواتنا بوضع الاجراءات التالية :

١-منع جميع ناقلات الوقود من الخروج خارج العاصمة عدن بشكل مؤقت.

٢-مرافقة جميع ناقلات الوقود من ميناء الزيت الى جميع المحطات في عدن حتى يتم افراغ كمية الوقود المحددة.

٣-النزول يوم غدا إلى ميناء الزيت ومصافي عدن برفقة هيئة مكافحة الفساد وفريق اعلامي جنوبي لمعرفة الكمية المتبقية واسباب عدم الاستيراد ووضع الحلول المناسبة.

٤- بعد وضع كل الترتيبات السابقة يتم السماح بنقل الوقود للمدن الجنوبية فقط حسب الخطة الموضوعة.

٥-يتم التواصل بشكل مستمر مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي وجميع الشخصيات المؤثرة لإيجاد حل سريع للمشكلة مع ممارسة جميع الضغوطات واستخدام كافة الوسائل لضمان تنفيذ ذلك.

ختاما نعاهد الله ومن ثم شعبنا ووطننا اننا لن نسمح لاي اشخاص او جهات بأي تلاعب او فساد واننا سنقوم بفضح ومحاسبة كل من يثبت تورطه بمثل هذه الاعمال الدنيئة

نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا لما فيه الخير لشعبنا ووطننا وان يجنب بلادنا المحن والفتن ماظهر منها وما بطن.

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