اللواء الأول عمالقة يطلق حملات رش ضبابي في عدن



عدن تايم/موقع العمالقة:

يواصل اللواء الأول عمالقة تقديم المساعدات لسكان العاصمة عدن الذين تضرروا من السيول التي حولت عدن إلى مدينة منكوبة، وأدت الى تدمير عدد من المنازل وقطع الخطوط وتردي أحوال المواطنين بسبب انقطاع الخدمات عنهم .

ووزعت فرق اللواء الاول عمالقة المياه الصالحة للشرب مجاناً على سكان المناطق المتضررة في جولدمور والقلوعة والمعلا والعيدرس بكريتر، الذين لم يجدوا فيها من يقوم بايصال وتوفير المياه لهم. ويعمل اللواء الأول عمالقة على إطلاق وتنفيذ حملات للرش الضبابي لمكافحة الأمراض والأوبئة والقيام بشفط مياه الأمطار المتجمعة في مناطق متفرقة من العاصمة عدن.

يذكر ان عدد من الفرق التابعة للواء قامت بايصال المياه للمواطنين منذ اليوم الأول للكارثة، وكذا الشيولات عملت على فتح الطرقات التي اغلقتها السيول وتسببت بتعطيل وإعاقة الحركة.