عدن الغد

اللواء الثالث مشاة يدشن توزيع المياه على الأسر المحتاجة بالممدارة

7 مايو، 2020
0
اللواء الثالث مشاة يدشن توزيع المياه على الأسر المحتاجة بالممدارة

بالتعاون مع إتحاد شباب الممدارة دشن مساء يوم الأربعاء اللواء الثالث مشاة حملة توزيع المياه على الأسر المحتاجة في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.
وجاءت الحملة بتوجيهات من الشيخ بسام المحضار قائد اللواء الثالث مشاة وذلك لمساعدة أهالي العاصمة عدن عقب هطول الأمطار الغزيرة وانقطاع المياه عن منازلهم.
وجرى خلال الحملة توزيع وايتات المياه على الأسر المحتاجة في حي كود العثماني بمنطقة الممدارة.
وأكد القائمون على الحملة استمرارها خلال الأيام القادمة في مختلف أحياء منطقة الممدارة.
إلى ذلك قدم الأهالي شكرهم للشيخ بسام المحضار وكافة منتسبي اللواء الثالث مشاة على ما يقدموه من مساعدات لمنطقة الممدارة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأسر الثالث اللواء المحتاجة المياه بالممدارة توزيع على مشاة يدشن

إقرا أيضا

Photo of عاجل:قصف حوثي يستهدف لودر

عاجل:قصف حوثي يستهدف لودر

7 مايو، 2020
Photo of رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ووكيل محافظة الضالع لشؤون الدفاع والامن يلتقون بعددمن قيادة مقاومة مريس

رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ووكيل محافظة الضالع لشؤون الدفاع والامن يلتقون بعددمن قيادة مقاومة مريس

7 مايو، 2020
Photo of استجابة ضعيفة لاجراءات حظر تجول بعدن

استجابة ضعيفة لاجراءات حظر تجول بعدن

7 مايو، 2020
Photo of القيادة المحلية لانتقالي أحور تعقد اجتماعا دوريا وتناقش جملة من القضايا

القيادة المحلية لانتقالي أحور تعقد اجتماعا دوريا وتناقش جملة من القضايا

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق