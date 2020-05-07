اللواء الثالث مشاة يدشن توزيع المياه على الأسر المحتاجة بالممدارة

بالتعاون مع إتحاد شباب الممدارة دشن مساء يوم الأربعاء اللواء الثالث مشاة حملة توزيع المياه على الأسر المحتاجة في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

وجاءت الحملة بتوجيهات من الشيخ بسام المحضار قائد اللواء الثالث مشاة وذلك لمساعدة أهالي العاصمة عدن عقب هطول الأمطار الغزيرة وانقطاع المياه عن منازلهم.

وجرى خلال الحملة توزيع وايتات المياه على الأسر المحتاجة في حي كود العثماني بمنطقة الممدارة.

وأكد القائمون على الحملة استمرارها خلال الأيام القادمة في مختلف أحياء منطقة الممدارة.

إلى ذلك قدم الأهالي شكرهم للشيخ بسام المحضار وكافة منتسبي اللواء الثالث مشاة على ما يقدموه من مساعدات لمنطقة الممدارة.

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