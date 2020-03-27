عدن 24

اللواء الثالث مقاومة يفشل محاولة تسلل حوثية في الجب شمال الضالع

27 مارس، 2020
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أفشلت وحدات من اللواء الثالث مقاومة محاولة تسلل قامت به مجموعة من العناصر الحوثية في جبهة الجب جنوب غرب قعطبة .
وبحسب العميد/ زكريا عمر قحطان (قابوس) قائد اللواء الثالث مقاومة : أنه أثناء وقت صلاة المغرب مساء يومنا هذا الجمعة الموافق 27/3/2020م قامت مجموعة من مسلحي الجماعة الحوثية بالتسلل الى شعب الزيلة في المنطقة الواقعة بين بلدة مرخزة والجب بهدف مهاجمة مواقع القوات الجنوبية في الجب وسط غطاء ناري كثيف لقذائف المدفعية والاسلحة الرشاشة والمتوسطة .
وأشار العقيد زكريا قابوس في سياق تصريحه لـ”مراسل المركز الاعلامي لألوية المقاومة الجنوبية “:ا ن وحدات من اللواء الثالث مقاومة كانت ترقب تحركات العدو قبل وأثناء عملية التسلل تلك ، مما مكنها من التعامل المباشر مع القوة المهاجمة وردعها وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفها، مما أجبرها التراجع والفرار الى مواقعها السابقة .
من جانب آخ دكت مدفعية القوات الجنوبية مواقع وتحركات المليشيات الحوثية في منطقة صبيرة شرق الحشاء وحققت عدة اصابات محققه في صفوف العدو الحوثي.
#المركز الإعلامي لألوية المقاومة الجنوبيةالجمعة | 27 مارس 2020م
 

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