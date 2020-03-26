اللواء الرابع حزم يحتفل بتخرج الدفعة الأولى بعرض عسكري مهيب «صور»

ضمن استعداد وجاهزية قوات اللواء الرابع حزم في جبهة طورالباحة حيفان وعيريم اختتمت اليوم الخميس ، الدورة التدريبية لمجندي الدفعة الأولى للواء الرابع حزم بعرض عسكري مهيب.

وبدأ العرض بقيادة ركن التدريب العقيد ايمن انور الزنيط حيث تم استعراض الفنون والمهارات القتالية التي تلقوها خلال فترة الدورة من تاريخ 4/2/2020 الى 19/3/2020كما استعرضت قوات الصاعقة فنون قتالية عالية.

والقى كلمة الخريجين العميد وافي الغبس قائد اللواء الرابع حزم نقل خلالها تحيات القيادة العليا ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي . موكدا للابطال أنهم الدرع والحزام الذي يحمي الجنوب والعاصمة عدن في مناطق الصبيحة على جبهة حيفان وعيريم منذ ست سنوات وسيظلوا صامدين ورافدا قويا لاخوانكم في اللواء على المتارس وفي أعالي الجبال الشاهقة في حيفان وعيريم.

كما حثهم على عكس ماتدربوه وتعلموه خلال الدورة التي اخذوها في الميدان على مسرح العمليات القتالية للواء الرابع حزم بكل فخر وشموخ وبمعنويات عالية تعانق السماء.

بعدها تم تكريم ركن التدريب وضباط ومساعدي المعسكر التدريبي بقيادة ركن التدريب العقيد ايمن انور الزنيط، وكرم المجندون الخريجون وسرية الصاعقة والجنود المبرزين في الدورة وقادة السرايا.

حضر العرض وحفل التخرج العقيد الناشري قائد كتيبة في اللواء التاسع صاعقه ممثل عن اللواء التاسع صاعقة العقيد احمد الزعوري ممثل عن الحزام الأمني بالصبيحة واركان اللواء الرابع حزم العقيد رفعت السيد وقائد قطاع الحزام الأمني بطورالباحة النقيب محمد العطري.

