عدن الغد

اللواء الرملي يُعزّي آل لصور الصالحي

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 29 دقيقة
0 أقل من دقيقة
اللواء الرملي يُعزّي آل لصور الصالحي

بعث رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الركن محمد عبدالقادر الرملي، اليوم الخميس، برقية عزاء ومواساة إلى محمد عبدالرب لصور الصالحي، وإلى كافة آل لصور الصالحي.
وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله ابن أخيهم الفقيد عبدالرب علي عبدالرب لصور الصالحي الذي وافته المنية مساء الخميس، أثر مرضٍ عضال ألم به.
وأعرب رئيس المصلحة في برقية العزاء لأسرة وأبناء الفقيد وإخوانهم وآل لصور الصالحي كافة عن خالص تعازيه وعظيم المواساة، معبراً لهم عن بالغ الحزن وعظيم الأسى في مصابهم الأليم.
وترحم الرملي في ختام برقيته على روح الفقيد الطاهرة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
آل الرملي الصالحي اللواء لصور يعزي
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of بتمويل بترومسيلة .. تدشين العمل لتنفيذ مشروعين للصرف الصحي بمدينة ساه

بتمويل بترومسيلة .. تدشين العمل لتنفيذ مشروعين للصرف الصحي بمدينة ساه

منذ 20 دقيقة
Photo of محافظ أبين يدشن توزيع الحوالات المشروطة

محافظ أبين يدشن توزيع الحوالات المشروطة

منذ ساعة واحدة
Photo of اختتام تدريب الإعلاميين بعدن ضمن مشروع قيادات نسويه من اجل السلام “المرحلة الثانية”

اختتام تدريب الإعلاميين بعدن ضمن مشروع قيادات نسويه من اجل السلام “المرحلة الثانية”

منذ ساعة واحدة
Photo of محافظ أبين يدشن استئناف أعمال مشروع مجاري الرواء المتوقف منذ العام 2013

محافظ أبين يدشن استئناف أعمال مشروع مجاري الرواء المتوقف منذ العام 2013

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق