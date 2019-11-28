اللواء الرملي يُعزّي آل لصور الصالحي

بعث رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الركن محمد عبدالقادر الرملي، اليوم الخميس، برقية عزاء ومواساة إلى محمد عبدالرب لصور الصالحي، وإلى كافة آل لصور الصالحي.

وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله ابن أخيهم الفقيد عبدالرب علي عبدالرب لصور الصالحي الذي وافته المنية مساء الخميس، أثر مرضٍ عضال ألم به.

وأعرب رئيس المصلحة في برقية العزاء لأسرة وأبناء الفقيد وإخوانهم وآل لصور الصالحي كافة عن خالص تعازيه وعظيم المواساة، معبراً لهم عن بالغ الحزن وعظيم الأسى في مصابهم الأليم.

وترحم الرملي في ختام برقيته على روح الفقيد الطاهرة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.