اللواء السقطري يدشن حملة النظافة الشاملة بالعاصمة عدن

دشن اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة شاملة في العاصمة عدن بكافة مديرياتها، بدعم من المجلس الانتقالي، ممثلا بلجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس، وبالاشتراك مع صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن.

وشارك في الحملة المحامية نيران سوقي، عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائبة رئيس الجمعية الوطنية، والدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، ورؤساء وأعضاء دوائر الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، ورؤساء وأعضاء القيادات المحلية في المديريات، ومدراء عموم المديريات ومتطوعون من مختلف المديريات.

وتشمل الحملة في مرحلتها الأولى مديريات صيرة والمعلا والتواهي وخورمكسر وتستمر ليومين، على أن تستكمل مرحلتها الثانية يوم الخميس في باقي المديريات.

وقد حرص اللواء السقطري على النزول إلى كافة المديريات التي شملتها الحملة اليوم، والتأكد من القيام بالحملة على الوجه المطلوب وفق الأهداف التي وضعت لها.

كما استمع إلى فرق حملة التنظيف من حيث تطبيق الخطة التي رسمت للبدء بالحملة وإكمالها بحسب الوقت المحدد لها.

وقال السقطري إن العاصمة عدن “ستعود جميلة كما كانت، وستظل جميلة بأهلها الطيبين ونظافتها، مؤكدا أنه لن يتحقق ذلك إلا بتكاتف جهود جميع أبنائها لتعود عدن أجمل”.

وتستهدف الحملة أماكن تجمع القمامة ومكبات النفايات ة، وإزالة مخلفات البناء والأتربة وتجمع مياه الأمطار، خصوصا بعد ماشهدته العاصمة عدن من هطول غزير للأمطار خلال الأيام القليلة الفائتة.

كما تأتي هذه الحملة ضمن الاجراءات الاحترازية التي يحرص المجلس على تطبيقها للوقاية من جائحة كورونا التي تجتاح معظم دول العالم.