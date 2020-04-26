اللواء العيسائي يشيد بقرارات المجلس الانتقالي بشأن الاداره الذاتيه

4 مايو / خاص



أشاد اللواء صالح أحمد العيسائي، رئيس مجلس التنسيق لمديريات يافع، بقرار المجلس الانتقالي بفرض حالة الطوارئ وإعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وأشار بأن هذه الخطوة ضرورية بعد أن أغلقت كل المحاولات الهادفة إلى تجاوز الفساد المستشري في كافة مفاصل دولة المنفى وتعنتها في عدم تنفيذ إتفاق الرياض ودعا كافة القيادات في مديريات يافع للتعاطي بمسؤولية مع ما تضمنه البيان وحث الشعب على رفع اليقضة الأمنية وتعزيز الجبهة الأمامية في هذه المرحلة وقال ”نحن أصحاب الحق ولا بد أن ينال هذا الشعب العظيم حقه والذي قدم من أجله التضحيات البشرية والمادية خلال الفترة الماضية من أجل أن ينال ذالك وأأكد أننا دعاة سلام ولكن نحن جاهزون لكل الاحتمالات“ ودعا كافة القوى الوطنية في الجنوب لتفاعل والعمل على تنفيذ هذه الإجراءات بكون الجميع شركاء في النضال وإدارة الجنوب والله معنا وأنها لخطوات حتى النصر وحول التحالف أشار إلى إن تجربة السنوات الماضية قد أكسب جميع الأطراف الخبرة والمعرفة حول الحليف الحقيقي في كافة الجبهات وكذا من هو المستثمر لإمكانيات التحالف وقال كنا وسوف نضل أوفياء مع من يبادلنا هذه القيم.

الخلود للشهداء والنصر لشعب الجنوب والله من ورى القصد والسلام عليكم.

-اللواء صالح أحمد العيسائي

رئيس مجلس التنسيق مديريات يافع 26 أبريل 2020م