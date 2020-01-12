4 مايو
اللواء بن بريك : نحن دعاة سلام ونمد أيدينا لكل القوى للوقوف ضد الإرهاب ودعاة الحرب
اخبار وتقارير
الأحد – 12 يناير 2020 – الساعة 09:15 م بتوقيت اليمن ،،،
4 مايو / خاص
علق رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء احمد سعيد بن بريك على توجهات المجلس الانتقالي الرمية نحو السلام ، وعلى دعوة الانتقالي لكل القوى للتكاتف في مواجهة الإرهاب وتنفيذ اتفاق الرياض بصورة الصحيحة.
وقال اللواء احمد سعيد بن بريك في تغريدة على منصة تويتر :”نحن الجنوبيون في المجلس الانتقالي دعاة سلام هدفنا تعزيز وحدة الصف الجنوبي ضد امراء الحرب الساعون في استمرارها”.
وأضاف بن بريك ” ونمد ايدينا لكل القوى الخيرة في مكافحة الارهاب وتحقيق التنفيذ الخلاق لاتفاقية الرياض” .