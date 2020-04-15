اللواء بن بريك يؤكد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتمكين المرأة من كافة حقوقها

عدن (المندب نيوز) خاص

أشاد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، بالدور الذي تضطلع به المرأة الجنوبية في تعزيز وحدة الصف الجنوبي، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالعاصمة عدن بالأخت انتصار الهدالي، رئيسة مؤسسة من “حقي لتمكين المرأة سياسياً، رئيسة اللجنة النسوية للتصالح والسلام الجنوبية.

وفي اللقاء استمع اللواء بن بريك الى شرح مفصل للمبادرة التي تقدمت بها الأخت الهدالي لتوحيد الصف الجنوبي، حيث أكد اللواء بن بريك ترحيب المجلس الانتقالي بهذه المبادرة وبغيرها من المبادرات باعتبارها جهد يحسب للمرأة الجنوبية.

وأضاف اللواء بن بريك “نتطلع لأي مبادرة من أي مكون أو شخصية جنوبية من شأنها أن تساعد في لملمة الصفوف وتعزز من وحدتنا الداخلية، لذلك وفي هذا الإطار، فإن هذه المبادرة النسوية مرحب بها أيما ترحيب ونثمن تثميناً بالغاً هذه الجهود النسوية التي تبذل وهو مايحسب للمرأة الجنوبية، و يضاف إلى رصيدها النضالي الذي سطرته خلال المراحل الأولى للثورة الجنوبية وحتى وقتنا الراهن”.

وجدد اللواء بن بريك التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بالعمل على تمكين المرأة من كافة حقوقها وبإشراكها في صنع القرار .

وحول خطط المجلس المستقبلية تجاه المرأة أوضح اللواء بن بريك:” أن المجلس الانتقالي يتطلع الى دور أكبر للمرأة وإلى مشاركة أكبر في شتى مجالات الحياة، ونحن عازمون على تنفيذ كافة التوصيات و الرؤى الأممية، وكذا الدعوات الحقوقية فيما يتعلق بتمكين المرأة من حقوقها وبما يؤدي إلى المشاركة الفعلية لها في صنع القرار”.

من جهتها، عبرت الأخت انتصار الهدالي، رئيسة مؤسسة من حقي لتمكين المراءة سياسياً رئيسة اللجنة النسوية للتصالح والسلام، عن شكرها وتقديرها البالغين للواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية لما وجدت فيه من تفهم واهتمام لقضايا المرأة، معبرة عن اعتزازها بهذا اللقاء وماخرج به من نتائج ومن تفهم و قبول لهذه المبادرة التي تسعى من خلالها لتوحيد الصف الجنوبي وتقريب و جهات النظر.

وأكدت الأخت الهدالي أن ماوجدته وماحظيت به من قبل اللواء بن بريك أثناء استقباله لها يعطيها دافع أكبر لبذل مزيد من الجهود و تقديم كل مامن شأنه نجاح هذه المبادرة .

حضر اللقاء المحامية نيران سوقي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، وعيشة طالب عبادل، رئيسة لجنة المرأة والطفل بالجمعية الوطنية، والدكتور أحمد عقيل باراس، مدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية .