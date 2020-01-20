عدن 24

اللواء بن بريك يترأس اجتماعاً استثنائياً للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية

20 يناير، 2020
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عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأثنين، في مقر الجمعية الوطنية اجتماعاً استثنائياً برئاسة اللواء الركن  أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية وبحضور نوابه.
وفي مستهل الاجتماع قدم اللواء بن بريك، الشكر والتقدير لهيئة رئاسة المجلس ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وللهيئة الإدارية واللجان التي تشكلت منها للتحضير للدورة الثالثة، كما شكر هيئة رئاسة الدورة التي تمخض عنها نتائج الطيبة للدورة الثالثة، ولكل الطاقم المضيف للسكرتارية والمقرر العام على الجهود التي بذلوها في إنتاج مخرجات الدورة.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الدورة الثالثة للجمعية الوطنية، أعطت صورة راقية لعمل هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي على المستوى المحلي والدولي والاقليمي وسجلت ردود أفعال ممتازة عبّر عنها الكثير من المسؤولين بما فيهم مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث.
ووصف اللواء أحمد سعيد القرارات التي خرجت بها الدورة الثالثة للجمعية الوطنية، بأنها تأتي في سياق التطبيق الخلاق لاتفاق الرياض وبنوده بما يلبي طموحات الشعب الجنوبي والسير به إلى بر الأمان.
وناقشت الهيئة الإدارية في اجتماعها الآليات والسُبل الكفيلة بوضع التصورات بتفعيل دور الجمعية في الرقابة على مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والوقوف أمام كل الاختلالات فيها، والعمل عليها تنفيذا للقرارات والتوصيات التي خرجت بها الدورة الثالثة بما يحقق مبدأ الشراكة الذي جاء ضمن اتفاق الرياض وتحويلها إلى واقع عملي ملموس وفق أسس ومعايير علمية ومهنية.
وأكدت الهيئة الإدارية في اجتماعها على ضرورة مواصلة الحوار الجنوبي للوصول إلى ميثاق شرف جنوبي جامع بعد النجاحات التي حققتها المراحل السابقة من الحوار في التوافق على توحيد الخطاب السياسي.
هذا وقد تم في الاجتماع تشكيل لجان تخصصية لإعداد التصورات الخاصة بتنفيذ القرارات والتوصيات للدورة الثالثة وتكليف الجهات المختصة في هيئات المجلس الانتقالي لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .

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